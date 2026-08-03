Haberler

Bayburt'ta Anaokulu Öğrencilerine Jandarma Tanıtım Etkinliği

Bayburt'ta Anaokulu Öğrencilerine Jandarma Tanıtım Etkinliği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı, anaokulu öğrencilerine yönelik bir tanıtım etkinliği düzenledi. Etkinlikte jandarmanın görevleri anlatılırken, jandarma köpeği gösteri yaptı. Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinesinde gerçekleştirilen programa 25 öğrenci katıldı. Öğrencilere görev ve sorumluluklar hakkında bilgi verilirken, etkinlik sonunda çocuk dergisi, boyama kitabı, balon ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı tarafından anaokulu öğrencilerine yönelik tanıtım etkinliği düzenlendi. Etkinlikte öğrencilere jandarmanın görevleri anlatılırken, jandarma köpeği gösteri yaptı.

Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinesinde, asayiş ve trafik timleri ile jandarma köpeğinin yer aldığı etkinliğe, 25 anaokulu öğrencisi katıldı.

Program kapsamında öğrencilere jandarmanın görev ve sorumlulukları hakkında bilgi verildi. Etkinliğin sonunda miniklere jandarma çocuk dergisi, boyama kitabı, balon ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Çok partili dönemde bir ilk! Koca kentte CHP'li belediye başkanı kalmadı

Çok partili dönemde bir ilk! Koca kentte CHP'li belediye kalmadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu nasıl kardeş! Ablasını öldürmüş, hem de bakın ne için

Bu nasıl kardeş! Ablasını öldürmüş, hem de bakın ne için
Zelenski'den Putin'i küplere bindirecek açıklama: Moskova'yı...

Zelenski'den Putin'i küplere bindirecek açıklama: Moskova'yı...
Samsun'da pitbull dehşeti: Küçük kızı yere savurdu, köpeğini ise ağır yaraladı

Küçük kız ile köpeğinin kabusu bir türlü bitmedi
Eski husumet sokağa taştı: Malatya’da mevsimlik işçiler birbirine girdi

İşçiler arası meydan savaşı: İlçeyi birbirine kattılar

Buluşmaya çağırdığı erkeğin rezilliğini böyle ifşa etti

Buluşmaya çağırdığı erkeğin rezilliğini böyle ifşa etti
Bergüzar Korel’i uykuda yakaladı! Arkadaşından esprili paylaşım

Bergüzar Korel gafil avlandı! Arkadaşından olay paylaşım
Vicdansızlığın bu kadarı 'pes' dedirtti: Çok sayıda kişiyi umre vaadiyle dolandırdı

Vicdansızlığın bu kadarı 'pes' dedirtti: Hayalleri bir anda yıkıldı