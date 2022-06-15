"Jandarma vazife aşkı ve sorumluluk anlayışı içerisinde görevini yerine getiriyor" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Jandarma vazife aşkı ve sorumluluk anlayışı içerisinde görevini yerine getiriyor"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
'Jandarma vazife aşkı ve sorumluluk anlayışı içerisinde görevini yerine getiriyor'

Kütahya'nın Gediz İlçesinde Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Jandarma Teşkilatı'nın 183. kuruluş yıl dönümünü nedeniyle İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Yaşar Türker'i ziyaret etti.

Kütahya'nın Gediz İlçesinde Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Jandarma Teşkilatı'nın 183. kuruluş yıl dönümünü nedeniyle İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Yaşar Türker'i ziyaret etti.

Ziyarette Başkan Akçadurak'a, Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Tüysüz eşlik etti.

Jandarma Teşkilatı'nın 183. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Başkan Akçadurak; "Ülkemizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden büyük bir vazife aşkı ve sorumluluk anlayışı içerisinde görevini yerine getiren jandarma teşkilatımızın değerli mensuplarının hayatlarını feda etme uğruna ortaya koydukları cesur, kararlı ve özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyor, Jandarma Teşkilatımızın 183. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum." dedi.

Yapılan ziyaretten dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Gediz İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Yaşar Türker, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak'a ve Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Tüysüz'e nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Jandarma Hisarcık Kütahya Gediz Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title