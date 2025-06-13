Mersin'de Jandarma Teşkilatı'nın 186. Yıl Kutlaması İçin Anma Töreni Düzenlendi

Mersin'de Jandarma Teşkilatı'nın 186. Yıl Kutlaması İçin Anma Töreni Düzenlendi
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Mersin Toroslar ilçesindeki şehir mezarlığında, Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma töreninde şehitler dualarla anıldı. Törene katılan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, şehit aileleri ve gazilerle birlikte şehit mezarlarına gül bıraktı. Protokol üyeleri, şehitlere olan saygılarını sunarken, katılımcılara ikramlarda da bulunuldu.

MERSİN (İHA) – Mersin'de Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Toroslar ilçesindeki şehir mezarlığında anma töreni düzenlendi. Törende, şehitler dualarla anılırken, mezarlarına gül ve karanfil bırakıldı.

Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde bulunan Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki şehitlikte gerçekleştirilen törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy'un yanı sıra şehit aileleri, gaziler ve kent protokolü katıldı. Törende Kur'an-ı Kerim okunarak şehitler için dualar edildi. Ardından protokol üyeleri, şehit mezarlarına gül bıraktı. Ziyaret sırasında duygulu anlar yaşanırken, Tuğgeneral Atasoy, gaziler ve protokol üyeleri, şehit aileleriyle tek tek selamlaşarak başsağlığı dileklerini iletti.

Program sonunda jandarma ekipleri tarafından katılımcılara kolonya ve lokum ikram edildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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