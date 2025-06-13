Jandarma Teşkilatı'nın 186. kuruluş yıl dönümü Edremit'te kutlandı

Jandarma Teşkilatı'nın 186. kuruluş yıl dönümü Edremit'te kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jandarma Teşkilatı'nın 186. kuruluş yıl dönümü, Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Jandarma Teşkilatı'nın 186. kuruluş yıl dönümü, Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kutlama programı çerçevesinde Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Özdemir ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Ziyarette Jandarma Teşkilatı'nın, ülkenin güvenliği ve kamu düzeninin sağlanmasında üstlendiği sorumluluklar değerlendirildi. Kaymakam Odabaş, Jandarma Teşkilatı'nın halkın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden görev yaptığını vurgulayarak, "Vatanımızın bölünmez bütünlüğü ile vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin teminatı olan jandarma personelimizin gösterdiği özveri her türlü takdirin üzerindedir" ifadelerini kullandı.

Etkinlikler kapsamında ayrıca Edremit Şehitliği ziyaret edilerek aziz şehitler için dualar edildi. Jandarma personeli ve protokol üyeleri, şehit kabirlerine çiçek bıraktılar. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İsrail'den İran'a yeni saldırı! Tebriz Havalimanı vuruldu

İsrail'den İran'a yeni saldırı! Bölgenin en büyük Türk şehri vuruldu
İsrail İran'a saldırdı, Tahran'dan misilleme geldi

Orta Doğu yangın yeri! İsrail'in 300 saldırısına İran'dan misilleme
Ortadoğu'da savaş çanları! İsrail ve İran arasındaki çatışmada 3 ülke tarafını açıkça belli etti

İsrail mi İran mı? Tarafını net bir şekilde belli eden 3 ülke var
En düşük emekli maaşını 35 bin liraya çıkaracak dava!

En düşük emekli maaşını 35 bin liraya çıkaracak dava!
Cinsel içerikli paylaşım yapan gençleri sopayla acımasızca dövdü

Cinsel içerikli paylaşım yapan gençlere sopayla işkence
Danla Bilic'ten büyük dönüşüm! Estetik için adeta servet harcadı

Estetik operasyon için adeta bir servet harcadı
Rezervasyonu olmasına rağmen mekana alınmadı! Genç kadından 'başörtüsü' iddiası

Rezervasyonuna rağmen içeri giremedi! Genç kadından başörtüsü iddiası
Emre Mor'dan sürpriz transfer

Emre Mor'dan sürpriz transfer
Galatasaray'a transfer olan Sane, Bayern Münih'e geri döndü! İşte sebebi

Leroy Sane, Bayern Münih'e geri döndü! İşte sebebi
Netanyahu saldırı öncesi Ağlama Duvarı'na Tevrat ayeti bıraktı

Netanyahu saldırı öncesi Ağlama Duvarı'na Tevrat ayeti bıraktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.