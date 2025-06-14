Jandarma Teşkilatı'nın 168. yıl dönümü

Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, beraberindeki personel ile birlikte Hakkari Valisi Ali Çelik'i makamında ziyaret etti.

Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu ve beraberindeki jandarma personeli, Hakkari Valisi Ali Çelik'i makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çelik, jandarma teşkilatının yıl dönümünü kutlayarak, "Vazifeleri başında şehit olan tüm Jandarma personelimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize ise sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin" ifadelerini kullandı.

Vali Çelik, jandarma teşkilatının milletin huzur ve güvenliği için büyük bir özveriyle görev yaptığını belirterek tüm personelin yıl dönümünü tebrik etti. - HAKKARİ