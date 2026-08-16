Jandarma sünnet düğününde vatandaşlarla buluştu
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde jandarma ekipleri, Muratdere Köyü'ndeki sünnet düğününe katılarak yaklaşık 100 vatandaşla sohbet etti. Etkinlik, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan huzur ve güven içinde tamamlandı.
Bilecik'te jandarma sünnet düğününde vatandaşlarla bir araya geldi.
Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Muratdere Köyü Konağı önünde gerçekleştirilen sünnet düğünü programına Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez Karakolu Asayiş Timi katılım sağladı. Yaklaşık 100 vatandaşın yer aldığı programda jandarma ekipleri vatandaşlarla sohbet ederek etkinliği takip etti.
Program boyunca herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, etkinlik huzur ve güven ortamı içerisinde tamamlandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı