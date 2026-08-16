Jandarma sünnet düğününde vatandaşlarla buluştu

Bilecik'te jandarma sünnet düğününde vatandaşlarla bir araya geldi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Muratdere Köyü Konağı önünde gerçekleştirilen sünnet düğünü programına Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez Karakolu Asayiş Timi katılım sağladı. Yaklaşık 100 vatandaşın yer aldığı programda jandarma ekipleri vatandaşlarla sohbet ederek etkinliği takip etti.

Program boyunca herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, etkinlik huzur ve güven ortamı içerisinde tamamlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı