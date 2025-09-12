Jandarma şehit ailesini ve kabrini ziyaret etti

Düzce İl Jandarma Komutanlığında görevli subay ve astsubay, Şehit Jandarma Er Burhan Bedir'in ailesini ve kabrini şahadetinin yıl dönümünde ziyaret ederek dua ettiler.

Jandarma şehit yakınlarını bir an olsun yalnız bırakmıyor. Düzce İl Jandarma Komutanlığında görevli subay ve astsubay 10 Eylül 1996 tarihinde şehit olan Jandarma er Burhan Bedir'in ailesi ve kabri şehadetini yıldönümünde ziyaret ederek dua ettiler.

Bedir ailesi jandarmaya komutanlarına teşekkür ettiler. - DÜZCE