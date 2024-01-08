Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, şehit ailelerini yalnız bırakmıyor

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, mukaddes şehit ailelerini yalnız bırakmıyor.

Adıyaman İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hikmet Uz, vatanının bölünmez bütünlüğü, devletimizin ve milletimizin bekası için yürütülmekte olan terörle mücadele harekatı esnasında 25 Eylül 2015 tarihinde şehitlik mertebesine ulaşan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Bozkurt ile Hatay'ın Serinyol ilçesi eğitim alayında çıkan yangında 16 Ağustos 1991 tarihinde şehit olan Jandarma Er Tahir Yetkin'in ailelerini ziyaret etti.

Jandarma Albay Hikmet Uz, şehit aileleri ile sohbet ederek, her zaman şehit ailelerinin yanlarında olduklarını ifade etti. - ADIYAMAN