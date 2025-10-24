Jandarma Personeline Aile Eğitim Programı Verildi

Bilecik'in Söğüt ilçesinde jandarma personeline, Aile Eğitim Programı (AEP) eğitimi verildi.

Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkez Komutanlığında düzenlenen Aile Eğitim Programı (AEP) kapsamında jandarma personeline yönelik eğitim gerçekleştirildi. Program, personelin aile içi iletişim, psikolojik destek ve toplumsal farkındalık konularında bilinçlenmesini amaçlıyor. Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından paylaşılan bilgilere göre, eğitimde katılımcılara uygulamalı ve teorik bilgiler verildi. İl Müdürü İlkay Türkoğlu, programın jandarma personelinin mesleki ve sosyal gelişimine katkı sağlayacağını belirterek, "Eğitimlerimizle personelimizin hem aile içi ilişkilerinde hem de görevlerinde daha etkin olmalarını hedefliyoruz" dedi. - BİLECİK