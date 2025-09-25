Haberler

Jandarma, Ortaokul Öğrencilerine Güvenlik Eğitimi Verdi

Güncelleme:
Aydın'ın Çine ilçesinde jandarma ekipleri, ortaokul öğrencilerine 'Bir ders de jandarmadan' mottosuyla güvenlik eğitimi vererek çocukları bilinçlendirdi.

Aydın'ın Çine ilçesinde ortaokul öğrencileri ile bir araya gelen jandarma ekipleri, 'Bir ders de jandarmadan' mottosuyla öğrencilere güvenlik eğitimi verdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ve Çine Akçaova Jandarma Karakol Komutanlığı personeli, Çine Akçaova Ortaokulu'nda öğrenim gören öğrencilerle bir araya geldi. "Bir ders de jandarmadan" faaliyetleri kapsamında öğrencileri sınıflarında ziyaret eden ekipler, öğrencilere güvenlik eğitimi verdi. "Güvenlik Bilinçle Başlar" temasıyla çocukların günlük yaşamda karşılaşabilecekleri tehlikelere karşı nasıl davranmaları gerektiği, kişisel güvenliklerini sağlamak için dikkat etmeleri gereken kurallar ve internet ortamında maruz kalabilecekleri siber zorbalık durumlarında yapmaları gerekenler hakkında bilgilendirme yapılırken, jandarma ekiplerince çocukların bilinçli bireyler olarak yetişmesi, güvenli bir geleceğe hazırlanması için eğitim ve farkındalık çalışmalarına aralıksız devam edileceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
