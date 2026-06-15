Haberler

Jandarma'nın 187. kuruluş yıl dönümüne özel tanıtım standı MalatyaPark AVM'de açıldı

Jandarma'nın 187. kuruluş yıl dönümüne özel tanıtım standı MalatyaPark AVM'de açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Jandarma Genel Komutanlığı'nın 187. kuruluş yıl dönümü kapsamında MalatyaPark AVM'de tanıtım standı açıldı. Vatandaşlar jandarmanın görevleri ve ekipmanları hakkında bilgilendirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın 187. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında MalatyaPark Alışveriş Merkezi'nde tanıtım standı açıldı.

Malatya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tolunay Başer'in katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, vatandaşlar Jandarma Teşkilatı'nın görev alanları, faaliyetleri ve kullandığı ekipmanlar hakkında bilgilendirildi. Yoğun ilgi gören stantta ziyaretçiler, jandarma personeliyle bir araya gelerek teşkilatın yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi alma fırsatı buldu.

Etkinlikte, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 187 yıllık köklü geçmişine vurgu yapılırken, teşkilatın ülke genelinde kamu düzeninin sağlanması, vatandaşların huzur ve güvenliğinin temini için sürdürdüğü görevler anlatıldı.

Programda, milletin huzur ve güvenliği için özveriyle görev yapan Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü kutlanırken, tüm teşkilat mensuplarına görevlerinde başarı dilekleri iletildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanlığı seçim için ilk kez gününe kadar tarih verdi

Bu bir ilk! Erdoğan'ın başdanışmanı seçimin yapılacağı tarihi verdi
ABD-İran anlaşması piyasaları sarstı! Altın fırladı, petrol çakıldı

ABD-İran anlaşması piyasaları sarstı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ceza sahası dışından füze gönderdi, gole sevinmedi! İşte nedeni

Ceza sahası dışından füze gönderdi, gole sevinmedi! İşte nedeni

Şanlıurfa'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Devrilen traktörünün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti
Yeni parti kuracağı konuşulan Özgür Özel'in beklediği anket sonuçları geldi

Koltuğunu kaybeden Özel'in beklediği anket sonuçları geldi
Milli yıldızın kulübü isyan etti: O yoksa galibiyet de yok

Milli yıldızın kulübü isyan etti: O yoksa galibiyet de yok
Bir zamanlar Süper Lig'deydiler! Tesislerinde artık inekler otluyor

Bir zamanlar Süper Lig'deydiler! Tesislerinde artık inekler otluyor
Fenerbahçe'nin eski yıldızıyla Galatasaraylı futbolcu birbirine girdi

Fener'in eski yıldızıyla Galatasaraylı futbolcu birbirine girdi

Bungee jumping skandalında yeni detay! Genç kadın düştükten sonra hala yaşıyormuş

Hemşire ilk kez konuştu! Facianın ardından yürek burkan gerçek