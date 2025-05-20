Jandarma minik öğrencileri bilgilendirdi

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ve Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Burunkaya Şehit Emrah Kartal İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle unutulmaz bir gün geçirdi. Öğrenciler jandarma personeli tarafından sorulan sorulara cevap verdi.

Etkinliğe; İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Üsteğmen Derviş Özhan, Merkez Jandarma Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Mehmet Şerif Bekiroğlu, Zonguldak ve Çaycuma'dan gelen subay, astsubay ve uzman çavuşlar ile birlikte Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Alagöz, Şube Müdürleri Muhammet Atlı ve Özkan Yıldırım katıldı.

Ziyaret sırasında öğrenciler, Jandarma Trafik Timi, Çevre Timi (HAYDİ), Asayiş Timi, Motosikletli Asayiş Timi, Köpek Timi, Su Altı Arama Kurtarma Timi ve Asayiş Komando Timi ile tanışma fırsatı buldu. Ekipler, öğrencilerle yakından ilgilenerek görevlerini anlattı ve kullandıkları teçhizatları tanıttı.

Jandarma Teçhizatları Büyük İlgi Gördü

Öğrenciler, ekip otolarına binerek sirenleri çalıştırdı, anons yaptı, görev köpeğiyle vakit geçirdi ve dron uçuşunu izledi. Mini trafik parkurunda yürüyerek trafik kurallarını tekrar eden öğrenciler, jandarma personelinden hem bilgi aldı hem de keyifli dakikalar yaşadı.

Öğle yemeğinde jandarma ekipleriyle bir araya gelen öğrenciler, bu özel günü hep hatırlayacaklarını dile getirdi. Jandarma Komutanı'nın "Kimler asker olmak istiyor?" sorusuna birçok öğrencinin el kaldırarak yanıt vermesi ise duygusal anlara sahne oldu.

Okul Müdürü İsmail Çelebi, müdür yardımcıları, öğretmenler ve öğrenciler, etkinliğe katılan tüm misafirleri alkışlarla karşılayarak büyük bir memnuniyetle ağırladı. Ziyaret sonunda yapılan açıklamada, "Okulumuza gelerek bizleri ve öğrencilerimizi mutlu eden tüm komutanlarımıza, İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, şube müdürlerimize ve jandarma personeline teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. - ZONGULDAK