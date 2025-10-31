Haberler

Jandarma, Karlıova'da İlkokulun Bakım ve Onarımını Gerçekleştirdi

Jandarma, Karlıova'da İlkokulun Bakım ve Onarımını Gerçekleştirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, Yiğitler Jandarma Karakol Komutanlığı personeli Aşağı Yağmurlu İlkokulu'nda bakım ve onarım çalışmaları yaptı. Okulun boya, badana, temizlik işlemleri tamamlanırken, merdivenler yenilendi ve Türk bayrağı değiştirildi. Çalışma, köy halkı ve öğretmenler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde jandarma ekipleri bir ilkokulun bakım ve onarımını yaptı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, Yiğitler Jandarma Karakol Komutanlığı personeli, eğitim ortamlarının iyileştirilmesi amacıyla Aşağı Yağmurlu İlkokulunda bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar kapsamında okulun boya, badana ve temizlik işlemleri tamamlandı, merdivenler yenilendi ve Türk bayrağı değiştirildi. Öğrencilerin daha temiz ve güvenli bir ortamda eğitim alması hedeflenen çalışma, köy halkı ve öğretmenler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, "Eğitim ortamlarının iyileştirilmesine katkı sunan jandarma personelimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, gösterdikleri duyarlılıktan dolayı kendilerini tebrik ediyoruz" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi

Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev şirkete kayyum atandı! 402 milyon liraya el konuldu, 10 kişi gözaltında

Dev şirkete kayyum atandı! 402 milyona el konuldu, 10 kişi gözaltında
Cardi B'nin canlı yayındaki hijyen itirafı şaşkınlık yarattı

Ünlü ismin canlı yayındaki itirafı şaşkınlık yarattı
Bahçeli'yi ziyaret eden Feti Yıldız'dan manidar cuma mesajı

Bahçeli'yi ziyaret eden MHP'nin ağır topundan manidar cuma mesajı
Bülent Şakrak'tan sevgilisine romantik doğum günü mesajı

Bülent Şakrak'tan 16 yaş küçük sevgilisine aşk dolu paylaşım
Dev şirkete kayyum atandı! 402 milyon liraya el konuldu, 10 kişi gözaltında

Dev şirkete kayyum atandı! 402 milyona el konuldu, 10 kişi gözaltında
Futbol tarihine geçecek rakam! Galatasaray Osimhen'in bonservisini belirledi

Futbol tarihine geçecek rakam! İşte Osimhen'in bonservis bedeli
Beyoğlu'nda tasmalı rezalet! 2 şüpheli de tutuklandı

Tasma takan da taktıran da sabaha karşı evinden alındı
Nefes darlığı şikayetiyle gitti, akciğerinden çıkan 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı

Nefes darlığı şikayetiyle gitti, sonuç 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı
İşte Yüzyılın Konut Projesi ile yapılacak evler

İşte aylık 6 bin 750 TL taksitle alınabilecek evler
Kapı zilini söktü, gördükleri karşısında küçük dilini yuttu

Kapı zilini açar açmaz küçük dilini yuttu
Türkiye'de 600 istasyonu bulunan akaryakıt devinin yeni sahibi belli oldu

Türkiye'de 600 istasyonu var! Akaryakıt devinin yeni sahibi belli oldu
İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet'e elektronik kelepçe taktırdı

Kriz büyüdü! İbo, oğluna elektronik kelepçe taktırdı
Lucas Torreira'ya Bebek'te çiçekçi engeli

Galatasaray'ın yıldız ismi Bebek'te ilginç anlar yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.