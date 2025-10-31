Jandarma, Karlıova'da İlkokulun Bakım ve Onarımını Gerçekleştirdi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde jandarma ekipleri bir ilkokulun bakım ve onarımını yaptı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, Yiğitler Jandarma Karakol Komutanlığı personeli, eğitim ortamlarının iyileştirilmesi amacıyla Aşağı Yağmurlu İlkokulunda bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar kapsamında okulun boya, badana ve temizlik işlemleri tamamlandı, merdivenler yenilendi ve Türk bayrağı değiştirildi. Öğrencilerin daha temiz ve güvenli bir ortamda eğitim alması hedeflenen çalışma, köy halkı ve öğretmenler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, "Eğitim ortamlarının iyileştirilmesine katkı sunan jandarma personelimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, gösterdikleri duyarlılıktan dolayı kendilerini tebrik ediyoruz" denildi. - BİNGÖL