300'e yakın vatandaşa kadına şiddetle mücadele anlatıldı

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından 300'e yakın vatandaşı yönelik kadına şiddetle mücadele konusunda bilgilendirme yapılıp broşür dağıtıldı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kadına yönelik şiddetin önlenmesi, toplumsal farkındalığın artırılması ve kadınların güvenliğinin güçlendirilmesi amacıyla bilgilendirme faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede İhsaniye ilçesinde gerçekleştirilen bilgilendirme çalışmasında, 291 vatandaşa "Kadına El Kalkamaz" mottosu ve Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) hakkında detaylı bilgi verildi.

Faaliyet de vatandaşlara kadına yönelik şiddetin her türüyle mücadelede toplumsal duyarlılığın önemi, KADES uygulamasının kullanım amacı ve acil durumlarda sağladığı hızlı müdahale imkanları anlatıldı. Ayrıca uygulamanın mobil cihazlara indirilmesi ve kullanımı konusunda bilgilendirme yapıldı. - AFYONKARAHİSAR