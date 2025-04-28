Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanı Adıyaman'da

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Adıyaman'a gelen Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanı Tolga Çemrek, İl Emniyet Müdürü Alper Uzman ile bir araya geldi.

Adıyaman'da, bir takım incelemeler ve ziyaretler için gelen Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanı Tolga Çemrek, ilk olarak Adıyaman Valiliği öncülüğünde Beşpınar Marina Mesire alanında düzenlenen motofest programına katıldı. Daire Başkanı Tolga Çemrek, burada yaptığı incelemeler sonrası İl Emniyet Müdürlüğüne geçerek burada Müdür Alper Uzman'ı ziyaret etti. Sıcak sohbet havasında gerçekleşen ziyarette Daire Başkanı Tolga Çemrek, Müdür Alper'den çalışmalar hakkında bilgiler aldı. - ADIYAMAN