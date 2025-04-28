Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de 4 milyon 33 bin göçmen var

Erdoğan net rakamı verdi! İşte Türkiye'deki göçmen sayısı
Murat Ongun'un eşi sürece nasıl dahil oldu? İBB'ye yolsuzluk operasyonundan bomba detaylar

Ongun'un eşi sürece nasıl dahil oldu? Soruşturmadan bomba detaylar
Kabine, İstanbul depremi gündemiyle toplanıyor

Kabine toplanıyor! Masada milyonları ilgilendiren bir konu var
Türkiye genelinde tüm marketlerde satılan bal sahte çıktı

Türkiye genelinde tüm marketlerde satılan bal sahte çıktı

Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanı Adıyaman'da

Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanı Adıyaman'da
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanı Tolga Çemrek, Adıyaman'da çeşitli ziyaretlerde bulundu. İlk olarak Beşpınar Marina Mesire alanındaki motofest programına katılan Çemrek, ardından İl Emniyet Müdürü Alper Uzman ile bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Adıyaman'a gelen Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanı Tolga Çemrek, İl Emniyet Müdürü Alper Uzman ile bir araya geldi.

Adıyaman'da, bir takım incelemeler ve ziyaretler için gelen Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanı Tolga Çemrek, ilk olarak Adıyaman Valiliği öncülüğünde Beşpınar Marina Mesire alanında düzenlenen motofest programına katıldı. Daire Başkanı Tolga Çemrek, burada yaptığı incelemeler sonrası İl Emniyet Müdürlüğüne geçerek burada Müdür Alper Uzman'ı ziyaret etti. Sıcak sohbet havasında gerçekleşen ziyarette Daire Başkanı Tolga Çemrek, Müdür Alper'den çalışmalar hakkında bilgiler aldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.