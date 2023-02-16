Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Osmaniye'de depremzedeleri ziyaret etti

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Osmaniye'de depremzedeleri ziyaret ederek, "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Kahramanmaraş merkezli olan ve 11 ili etkileyen 7.7. ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen illerde faaliyetini sürdüren Orgeneral Çetin, Osmaniye'de enkaz bölgelerini gezip çadır kentte kalan vatandaşlarla bir araya geldi.

Orgeneral Arif Çetin'e, Vali Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara, Mersin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektör Yardımcısı, Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Gerek, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Can Altundarak ve diğer protokol üyeleri eşlik etti.

Depremin en çok etkilediği Esenevler Mahallesinde incelemelerde bulunan Arif Çetin, daha sonra okullar bölgesinde kurulan çadır kentte depremzede vatandaşlar ve çocukları ile bir araya geldi. Burada çocukların boyama etkinliğine katılan ve çocuklarla yakından ilgilenen Çetin, bir süre ailelerle de sohbet ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. - OSMANİYE