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Jandarma Genel Komutanı Hakkari'ye ziyarette bulundu

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Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Hakkari'ye çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldi. Çardakcı, Hakkari Valisi Ali Çelik ve il protokol üyeleri tarafından karşılandı.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, beraberindeki heyetle çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Hakkari'ye geldi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Hakkari'de çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut ve Jandarma İstihbarat Başkanı Tümgeneral Ahmet Kavukcu ile birlikte Fatih Kışlası'na geldi. Çardakcı, Hakkari Valisi Ali Çelik ve il protokol üyeleri tarafından karşıladı. Hakkari Valiliğine geçen Orgeneral Ali Çardakcı, ziyaret anısı olarak Vali Çelik'e şilt takdiminde bulundu ve Hakkari Valiliği Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra makama geçti.

Ziyarette Vali Yardımcıları Buğra Karadağ ile Tayyar Emre Mahmutoğlu, Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu, Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Ferat Vural, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu ve İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz da hazır bulundu. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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