Üye Girişi
Haberler

Jandarma Genel Komutanı Aksaray'da Şehit Aileleri ve Muharip Gaziler Derneğini Ziyaret Etti

Güncelleme:

Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Aksaray'a gelerek Şehit Aileleri Derneği ve Muharip Gaziler Derneği'ni ziyaret etti. Çetin, şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelerek sohbet etti ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile telefon görüşmesi sağladı. Ayrıca, Suriye'de görev yapan bir jandarma uzmanı ile İzmir'de görev yapan bir jandarma uzmanının aileleriyle de görüştü.

Aksaray'a gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Şehit Aileleri Derneği ve Muharip Gaziler Derneğini ziyaret etti.

Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, denetim ve ziyaretlerde bulunmak üzere Aksaray'a geldi. Jandarma Genel Komutanı Çetin, Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu ile birlikte şehir gezisine çıktı. Aksaray Valiliği ziyaretiyle başlayan programda ilk olarak Şehit Aileleri Derneğine giden Orgeneral Arif Çetin, şehit aileleri ile bir araya geldi. Şehit babası ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Hüseyin Koçak ile sohbet eden Orgeneral Çetin, Koçak'ı telefonla aradığı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüştürdü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Biz vatanımız, milletimiz, değerlerimiz ve mukaddesatımız için şehit düşen kardeşlerimizi cennette cem eyle Rabbim diye dua ediyoruz. Gönüllerimiz bir. İyiler, doğrular hep böyle kenetlendikçe bozguncular, şeytanın askeri olanlar her zaman kaybetmeye mahkumdurlar" dedi.

Daha sonra Muharip Gaziler Derneğini ziyaret eden Orgeneral Çetin, Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu ile birlikte esnafları da ziyaret etti. Orgeneral Çetin, ziyaretleri sırasında Suriye'de görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Murat Ağıl'ı anne ve babası ile İzmir Bornova'da görev yapan Uzman Jandarma Cevahir Çevik'i de babası ile görüştürdü. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İçişleri Bakanı Arif Çetin Jandarma Aksaray Suriye İzmir Yerel Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor kim kazandı? 28 Şubat Çarşamba Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? 28-29 Şubat hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Survivor iletişim oyununu kim kazandı, kaç kaç bitti, ödül ne? 28 Şubat 2024 Çarşamba Survivor iletişim ödülünü kazanan hangi takım oldu? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 28-29 Şubat benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! DEM Parti Muş Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Muş adayı Sırrı Söylemez ve Tuba Sayılgan kimdir? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 28 Şubat 2024 Konya su kesintisi listesi! John Wick 4 filmi oyuncuları kim? John Wick 4 filmi konusu, oyuncuları ve John Wick 4 özeti! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 28 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 149. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? ATV canlı izleme linki! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 28 Şubat 2024 Antalya su kesintisi listesi! DEM Parti Muğla Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Muğla adayı Yusuf Uludağ ve Candan Süsoy kimdir? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 28 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 28 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 28 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi! DEM Parti Mardin Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Mardin adayı Ahmet Türk ve Devrim Demir kimdir?
title