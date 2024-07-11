Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti

Çeşitli programlar için Eskişehir'e gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti.

Orgeneral Çetin, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ile birlikte Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti.

Valiliğe gelişi esnasında Vali Aksoy tarafından karşılanan Orgeneral Arif Çetin, daha sonra ziyaret anısına Valilik Şeref Defterini imzaladı.

Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin'i Eskişehir'de ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Vali Hüseyin Aksoy, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - ESKİŞEHİR