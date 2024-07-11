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Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti

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Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ile birlikte Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti. Valilik Şeref Defterini imzalayan Çetin, Vali Aksoy'un memnuniyetini dile getirdi.

Çeşitli programlar için Eskişehir'e gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti.

Orgeneral Çetin, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ile birlikte Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti.

Valiliğe gelişi esnasında Vali Aksoy tarafından karşılanan Orgeneral Arif Çetin, daha sonra ziyaret anısına Valilik Şeref Defterini imzaladı.

Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin'i Eskişehir'de ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Vali Hüseyin Aksoy, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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