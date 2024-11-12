Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Kurtoğlu'ndan Vali Kızılkaya'ya Ziyaret
Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Vali Dr. Kemal Kızılkaya'yı ziyaret ederek, valilik şeref defterini imzaladı. Ziyaret sırasında Vali Kızılkaya, Orgeneral Kurtoğlu'na Türk bayrağı işlemeli tiftik battaniyesi hediye etti.
Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Vali Dr. Kemal Kızılkaya'yı ziyaretinde etti.
Valiliğe gelişinde Vali Dr. Kemal Kızılkaya tarafından karşılanan Orgeneral Kurtoğlu, valilik şeref defterini imzaladı. Ardından Vali Kızılkaya'nın makamına geçen Orgeneral Kurtoğlu ve beraberindeki heyet, Vali Kızılkaya ile bir süre görüştü.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Kızılkaya, Orgeneral Kurtoğlu'na teşekkür ederek, ziyaret anısına üzerinde şanlı Türk bayrağı işlemeli tiftik battaniyesi hediye etti. - SİİRT