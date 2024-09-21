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Jandarma, Gaziler Günü'nde Gazileri Unutmadı

Jandarma, Gaziler Günü'nde Gazileri Unutmadı
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı, 19 Eylül Gaziler Günü'nde hayatta olan gazilerle ailelerini ziyaret etti ve vefat eden gazilerin kabirlerini ziyaret ederek dualar etti. Jandarma yetkilileri, gazilerin fedakarlıklarını asla unutmayacaklarını vurguladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında hayatta olan gaziler ile ailelerini ve hayatını kaybeden gazilerin de kabirlerini ziyaret etti.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Program çerçevesinde vefat eden gazilerin kabirleri ziyaret edilerek, dualar edildi. Hayatta olan gazilerin de taleplerini dinleyen jandarma yetkilileri gazilerin fedakarlıklarını hiç bir zaman unutmadıklarını belirterek her zaman gazilerin yanında olduklarını vurguladı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

19 Eylül Gaziler Günü 19 Eylül Gaziler Günü Jandarma

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