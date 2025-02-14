ABD'den Ankara'yı küplere bindirecek F-35 kararı

ABD'den Ankara'yı küplere bindirecek karar
Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iadesi için yeni karar

Eylem Tok ve oğlu için gece yarısı yeni karar
Kuzey Kore'den ABD'ye uyarı: Kendi başlattığınız yangında yanmayın

Trump'ı açık açık tehdit etti: Kendi başlattığınız yangında yanmayın
Antalya-Astana seferini yapan uçak yolcuların kavgası nedeniyle Erzurum'a iniş yaptı

3 kadının karıştığı kavga uçağa acil iniş yaptırdı

Jandarma ekipleri minik öğrencilerle buluştu

Jandarma ekipleri minik öğrencilerle buluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Karacasu ilçesinde jandarma ekipleri anaokulu öğrencileri ile bir araya gelerek çeşitli konular hakkında bilgilendirme yapıp jandarmayı tanıttı.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde jandarma ekipleri anaokulu öğrencileri ile bir araya gelerek çeşitli konular hakkında bilgilendirme yapıp jandarmayı tanıttı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ve Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri Karacaören Şehit Mehmet Aykan İlkokulundaki öğrencileri ve öğretmenlerle buluştu. Ekipler; Bir Ders de Jandarmadan faaliyeti kapsamında, suçtan korunma ve kişisel güvenlik konularında bilgilendirmeler yapılarak jandarma hakkında tanıtıcı bilgiler verildi. Ders sonunda öğrencilere jandarma şapkası ve Türk Bayrağı dağıtımı yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Hastayla fiyat pazarlığına tutuşan hastaneyi bakanlık affetmedi
img

Kambur balina genci botla beraber yuttu
img

Trump'ı açık açık tehdit etti: Kendi başlattığınız yangında yanmayın
Evde kemikleri bulunan yaşlı kadınla ilgili tüyler ürperten detaylar! Kemikleri toz haline gelmiş

Evde kemikleri bulunan yaşlı kadınla ilgili tüyler ürperten detaylar
Okan Buruk'a maç sonu soğuk duş

Okan Buruk'a maç sonu soğuk duş
Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi

Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi
Mert Hakan'dan Galatasaray maçı oynanırken flaş paylaşım

Galatasaray maçı oynanırken telefonu eline aldı
Fatih Terim'e Suudi Arabistan'da bir darbe daha

Terim'e Arabistan'da bir darbe daha
Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki eşi hayatını kaybetti: Miras detayı şoke etti

Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki ABD'li eşi hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.