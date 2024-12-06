Jandarma Ekipleri Aydın'da Öğrencilere Trafik Eğitimi Verdi

Aydın'ın Karpuzlu ve Köşk ilçelerinde öğrenci ve öğretmenlerle buluşan jandarma ekipleri trafik konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma ekipleri Karpuzlu ilçesi Çobanisa İlkokulu, Tekeler İlkokul ve Ortaokulu ve Köşk ilçesi Koçak İlköğretim Okulu'nda toplam 200 öğrenci, 15 öğretmen ile buluştu. Ekipler, önce yaya eğitimi, genel trafik kuralları, okul servislerinde inme ve binme kuralları, bisiklet binme kuralları, oyun oynayacak ve oynanmayacak yerler, araçlarda emniyet kemeri kullanmanın önemi konularında bilgilendirmelerde bulundu. Jandarma çizgi film gösteriminin ardından trafikte görünürlük ile yaya ve okul geçitlerinde hareket tarzı konularında uygulamalı eğitim veren ekipler, öğrenci ve öğretmenlerin kendilerine yönelttiği soruları cevaplandırdı. - AYDIN