Jandarma, Aydın'daki İlkokul Öğrencilerine Tanıtım Faaliyetleri Düzenliyor

Jandarma, Aydın'daki İlkokul Öğrencilerine Tanıtım Faaliyetleri Düzenliyor
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı, 186. Kuruluş Yıldönümü Kutlama Etkinlikleri kapsamında Aliya İzzetbegoviç İlkokulu'nda öğrencilere Jandarma teşkilatını ve önemli konuları tanıtmak amacıyla etkinlikler düzenledi.

Aydın'da jandarma ekipleri ilkokul öğrencilerine yönelik tanıtım faaliyetlerine devam ediyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve çocuk Şube Müdürlüğü, JAK Tim Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Köpek Unsuru personellerince Jandarma'nın 186. Kuruluş Yıldönümü Kutlama Etkinlikleri kapsamında Aliya İzzetbegoviç İlkokulu öğrencilerine "Jandarma ile Gönül Köprüsü" mottosuyla Jandarma Teşkilatı tanıtıldı. Akran Zorbalığı, Siber Zorbalık ve Deprem Farkındalık eğitimi verilerek çocuklara broşür dağıtıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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