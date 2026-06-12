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Çorum'da Jandarma stantlarına vatandaşlardan büyük ilgi

Çorum'da Jandarma stantlarına vatandaşlardan büyük ilgi
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Çorum İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Teşkilatı'nın 187'nci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bir AVM'de tanıtım stantları açtı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği stantlarda jandarmanın görevleri, ekipmanları ve çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Jandarma Teşkilatı'nın 187'nci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında kentteki alışveriş merkezinde açılan stantlar vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Jandarma Teşkilatı'nın 187'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kentte bulunan bir AVM'de tanıtım stantları açıldı. Jandarma Teşkilatı'nın köklü tarihini ve halkla iç içe olan yapısını yansıtmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara jandarmanın görevleri, kullandığı ekipmanlar ve yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği stantlarda, güvenlik ve bilinçlendirme faaliyetleriyle ilgili bilgilendirmeler yapıldı.

"Jandarmanın her zaman yanımızda olmasından mutluluk duyuyoruz"

Stantları ziyaret eden Nil Kızılay, "Jandarma 187 yaşında. Jandarmanın her zaman yanımızda olmasından mutluluk duyuyoruz. Bugün yaptıkları etkinlik içinde teşekkür ediyoruz" dedi.

"Gerçekten çok güzel bir etkinlik"

Daha sonra konuşan Nisa Kızılay da, "Jandarmanın kuruluşunun 187. yıl dönümü için bir etkinlik yapıldı. Biz de bu etkinliği izlemeye geldik. Gerçekten çok güzel bir etkinlik, bizi koruyorlar, bizim için en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Çok mutluyuz" diye konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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