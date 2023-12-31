Jakarta'da 2024 Yılı Kutlamaları

Endonezya'nın başkenti Jakarta'da yaşayanlar, 2024 yılını kutlamak için sokaklara akın etti.

Endonezya'nın başkenti Jakarta'da yeni yıl akşamı binlerce kişi sokakları doldurdu. Binlerce kişinin meydanları doldurması nedeniyle trafik dursa da halk 2024 yılını coşkuyla karşıladı. Bali'de ise binlerce kişi sahillere akın etti. Geri sayımın tamamlanmasının ardından havai fişek gösterileri başladı. Kutlamaları heyecanla izleyen binlerce kişi, yeni yılın ilk dakikalarına sevdikleriyle girdi. - JAKARTA