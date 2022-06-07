İZSU'da genel müdürlüğe Ali Hıdır Köseoğlu atandı - Haberler

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İZSU'da genel müdürlüğe Ali Hıdır Köseoğlu atandı

AA - Halil Fidan - Yerel
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İZSU'da genel müdürlüğe Ali Hıdır Köseoğlu atandı

Görevinden ayrılan İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürü Aysel Özkan'ın yerine yardımcısı Ali Hıdır Köseoğlu atandı.

Görevinden ayrılan İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürü Aysel Özkan'ın yerine yardımcısı Ali Hıdır Köseoğlu atandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2020 yılının Mayıs ayından itibaren İZSU Genel Müdürü olarak görev yapan Aysel Özkan görevinden ayrıldı.

Özkan'dan boşalan makama Genel Müdür Yardımcısı Ali Hıdır Köseoğlu atandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kendi isteğiyle görevinden ayrılan Aysel Özkan'a özverili çalışmaları ve başarılı hizmetleri nedeniyle teşekkür etti.

Özkan ise İZSU ailesinin bir parçası olmaktan gurur duyduğunu belirterek, "Son derece kaliteli ve donanımlı İZSU emekçilerinin yüksek performanslarını devam ettireceğini bilerek gözüm arkada kalmadan görevimi devrediyorum." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu Köseoğlu'nun Hatay İskenderun Belediyesi'nde mühendis olarak meslek hayatına başladığı, 2014 yılında İzmir Karşıyaka Belediyesi'nde başkan yardımcılığı görevine atandığı, 2019 yılında İZSU Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildiği ifade edildi.

AA / Halil Fidan - Yerel

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