İzsu'dan Aliağa'ya Bayram Müjdesi

ALİAĞA, İZMİR (ANKA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, ağırlaşan ekonomik koşullara rağmen yatırımlarını ara vermeden sürdürüyor. Aliağa Yeni Şakran'da yapılacak atık su arıtma tesisinin yapım ihalesi için önümüzdeki günlerde ilana çıkmayı planlayan İZSU, bu yatırımla birlikte İzmir'in Türkiye'deki arıtma liderliğini pekiştirecek.

İZSU Genel Müdürlüğü Aliağa Yenişakran'ı da arıtmaya kavuşturuyor. Projesi hazırlanan ve ihale sürecini başlatan İZSU, atık su arıtma tesisinin yapım ihalesi için önümüzdeki günlerde ilana çıkacak. İhale sürecinin tamamlanmasıyla birlikte birkaç ay içinde tesisin temeli atılacak. Ekonomideki belirsizlikler ve artan maliyetlere rağmen planladığı yatırımları aralıksız sürdüren İZSU Genel Müdürlüğü bu tesisle birlikte kentin ileri biyolojik atık su arıtma tesisleri ve arıtma kapasitesi alanındaki liderliğini de bir kez daha tescilleyecek.

İZSU Genel Müdürlüğü Yenişakran'da ayrıca, bölgeye hizmet verecek 90 kilometrelik atık su hattı ve 20 kilometrelik yağmur suyu şebekesi de yapacak. Yenişakran Atıksu Arıtma Tesisi'nin hizmete girmesiyle birlikte bölgedeki foseptikler de tarihe karışacak.