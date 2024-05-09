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İznik'te evde çıkan yangın kontrol altına alındı

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Bursa'nın İznik ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İznik'te evde korkutan yangın

BURSA - Bursa'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın Bursa'nın İznik ilçesinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Bir evin mutfak kısmında bilinmeyen bir nedenden çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Eve gelen ev sahibi alevleri fark etmesinin ardından itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye, polis, doğalgaz görevlilerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları yapıldı.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırırken polis ekipleri ise olay ile ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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