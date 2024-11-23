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İznik'te Dev Çam Ağacı Devrildi, Sakinler Panik Yaşadı

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Bursa'nın İznik ilçesinde Selçuk Mahallesi'nde bulunan Beyaz Kent Sitesi'ndeki dev çam ağacı, köklerinin altında bir beton bloğu havaya kaldırarak gürültüyle devrildi. Olay anında site sakinleri panik içinde dışarı çıktı, şans eseri yaralanan olmadı.

İznik'te çam ağacı gürültüyle devrildi

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesi Selçuk Mahallesi'nde bulunan Beyaz Kent Sitesi'nde yaşanan olay, bölge sakinlerini korkuttu. Site içerisindeki devasa çam ağacı, köklerinin altında bulunan beton bloğu havaya kaldırarak büyük bir gürültüyle devrildi.

Olay anında site sakinleri panik içinde evlerinden dışarı çıktı. Çam ağacının devrilmesi sırasında şans eseri yaralanan ya da can kaybı olmazken, yaşanan korku dolu anlar mahallede büyük bir endişeye yol açtı.

Site sakinlerinden biri, "Ağaç çok eski ve büyüktü, devrildiği anda büyük bir gürültüyle hepimiz irkildik. Neyse ki kimseye bir şey olmadı ama ciddi bir tehlike atlattık," dedi.

İznik'te Dev Çam Ağacı Devrildi, Sakinler Panik Yaşadı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BULDU - Yerel
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