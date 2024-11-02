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Bursa'da göl çekilince ortaya çıkanlar herkesi şoke etti

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Bursa'nın İznik ilçesinde gölün çekilmesinden dolayı ortaya çıkanlar, herkesi şoke etti. Ağzı kapalı 3 tarihi küp teker teker gölden çıkarılırken içinde ne olduğu ise merak konusu oldu.

İznik Gölü kıyısında işletmesi bulunan Hüseyin Şener, gölün kıyısında yürüdüğü esnada gölün içinde cisimler olduğunu fark etti. Ayakkabılarını çıkarıp göle giren Şener, şoku yaşadı.

Kapalı üç adet küpü teker teker gölden çıkaran ve iki tarihi bulguyu da sonrasında gölden çıkaran Hüseyin Şener durumu polise bildirdi.

Bursa'da göl çekilince ortaya çıkanlar herkesi şoke etti

Polis ise ağzı kapalı olan üç küpü ve yanındaki tarihi kalıntıları müzeye teslim etti.

Bursa'da göl çekilince ortaya çıkanlar herkesi şoke etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıDoğrucu:

Akpliler cebini doldurucak gene desene

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Haber YorumlarıHasan Çakan:

cahil herif

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıMehmet hakan Çelik:

Parasızlıktan psikolojim bozuldu.Hazine aramaya dağlara çıkacağım

Yorum Beğen16
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