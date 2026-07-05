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İznik Gölü'nde hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı

İznik Gölü'nde hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı
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Bursa'nın İznik ilçesinde serinlemek için girdiği gölde boğularak hayatını kaybeden 19 yaşındaki Bünyamin Kadı, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazıyla toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bursa'nın İznik ilçesinde serinlemek için girdiği gölde boğularak yaşamını yitiren 19 yaşındaki Bünyamin Kadı, son yolculuğuna uğurlandı.

İznik Gölü'nde arkadaşı İsmail İmamoğlu ile birlikte serinlemek için girdiği gölde boğularak hayatını kaybeden Bünyamin Kadı için Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'ndeki Köprübaşı Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Kadı'nın ailesi, yakınları, arkadaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazının ardından gencin naaşı dualarla toprağa verildi.

Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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