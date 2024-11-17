Üye Girişi
Haberler

İznik Gölü'nde 2 Bin Yıllık Bazilika Kuraklıkla Ortaya Çıktı

İznik Gölü'nde 2 Bin Yıllık Bazilika Kuraklıkla Ortaya Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmara Bölgesi'nin en büyük gölü İznik Gölü'nde 10 yıl önce keşfedilen 2 bin yıllık bazilika, kuraklık nedeniyle tamamen su yüzeyine çıkmış durumda. Üzerinde ördeklerin gezindiği bazilika, dron ile görüntülendi.

Marmara Bölgesi'nin en büyük gölü olan İznik Gölü'nde 10 yıl önce 2 metre derinlikte keşfedilen 2 bin yıllık bazilika, kuraklıkla birlikte artık tamamen su yüzeyine çıktı. Üzerinde ördeklerin gezdiği bazilika, dron ile havadan görüntülendi.

İznik Gölü'nde yaşanan su çekilmesi nedeniyle, 2014'te keşfedilen batık bazilika kalıntısının artık tamamen görünür hale geldi. Marmara Bölgesi'nin en büyük, Türkiye'nin 5. büyük doğal gölü olan yaklaşık 300 kilometrekarelik İznik Gölü, mevsimsel kuraklıktan olumsuz etkileniyor. İki bin yıl önce Aziz Neophytos adına inşa edildiği belirlenen ve su altı arkeoloji müzesine dönüştürülmesi için çalışma yürütülen bazilika bölgesinde de etkili oldu. Bazilika gölün yüzeyinde görünür hale gelerek kıyıyla birleşti.

Dron ile görüntülenen bazikila üzerinde ördeklerin gezmesi ise dikkat çekti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Azerbaycan ziyaretine Türkiye izin vermemiş

İsrail Cumhurbaşkanı'nın Azerbaycan ziyaretine Türkiye'den izin çıkmamış

 İstifası an meselesi olan Cemal Enginyurt CHP'ye geçebilir

İşte istifası an meselesi olan Cemal Enginyurt'un yeni partisi

 Alkollü içecekler sektörü radara girdi! Onlarca firmaya vergi cezası yolda

Bir sektör daha radara girdi! Onlarca firmaya vergi cezası yolda
Ziraat Bankası'ndan CHP'li vekilin 1 milyar TL'lik logo değişimi iddiasına yanıt

"1 milyar liraya tek bir logo" iddiasına bankadan yanıt var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Hangisinin sözlük tanımında 'Uzakta olan, hakkında konuşulan kimse veya şeyi belirten bir söz' şeklinde bir ifade yer alır? Kim Milyoner Olmak İster? Deha 9. full hd tek parça izleme linki (SON BÖLÜM)! Deha CANLI İzle! Deha 9. bölüm Show TV kesintisiz HD izleme linki var mı? İsrail Belçika maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) İsrail Belçika geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? İtalya Fransa maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) İtalya Fransa geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? İtalya Fransa CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 17 Kasım İtalya Fransa maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? İsrail Belçika CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 17 Kasım İsrail Belçika maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? MasterChef kim elendi? 17 Kasım Pazar MasterChef'te bu akşam kim elendi? Uzak Şehir oyuncuları kimdir? Serdar Tunagür kimdir? Terörist Serdar Tunagür yakalandı mı? Nihat Zeybekci Atatürk sözleri ne, Atatürk' ne dedi (AK Parti)?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.