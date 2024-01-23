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İzmit Belediyesi Vatandaşların Dileklerini Gerçekleştiriyor

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İzmit Belediyesi, yılbaşı etkinlikleri kapsamında vatandaşların dileklerini topladığı standında, dilekleri gerçekleştirerek vatandaşları sevindiriyor.

Yılbaşı etkinlikleri kapsamında belediye önüne kurduğu 'Yeni Yıldan Bir Dileğim Var' standında vatandaşların dileklerini toplayan İzmit Belediyesi, dilekleri yerine getirerek vatandaşları sevindiriyor.

İzmit Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü, belediye önüne kurduğu 'Yeni Yıldan Bir Dileğim Var' adlı stant ile İzmitli vatandaşların yeni yıldan beklentilerini dilek kutusunda toplamıştı. Vatandaşların kalplerine dokunarak, onların yeni yıla umut ve heyecanla girmesini sağlayan İzmit Belediyesi, dilek kutusuna mesajlarını bırakan vatandaşların dilekleri bir bir gerçekleştiriyor.

MUTLULUK VE ŞAŞKINLIK BİR ARADA

Bir hafta boyunca belediye önünde duran ve vatandaşların büyük ilgi gösterdiği dilek kutuları açılarak kendisine ulaşılabilen ve gerçekleştirilmesi mümkün olan dilekler tespit edildi.  Yapılan sürpriz ziyaretlerle vatandaşların yeni yıl dilekleri yerine getirildi. Yeni yıldan dileğini hiç beklemediği bir anda karşılarında gören vatandaşların şaşkınlığını ve mutluğunu gören İzmit Belediyesi yetkilileri bu duyguya ortak oldu.

Kaynak: ANKA / Yerel

İzmit Belediyesi Halkla İlişkiler Yılbaşı Belediye Yerel Yaşam Güncel Haberler

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