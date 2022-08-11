İzmit Belediyesi'nin 'Aile İçi Şiddeti Önleme Çalıştayı' Kitaplaştırıldı

İzmit Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı İmza Protokolü ve Aile İçi Şiddeti Önleme Çalıştayı"nın sonuç bildirgesi kitaplaştırıldı.

Belediye'nin ev sahipliğinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) tarafından "Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı İmza Protokolü ve Aile İçi Şiddeti Önleme Çalıştayı" düzenlendi. 30 belediyeden 100'ün üzerinde temsilcinin katıldığı çalıştayda; kadın ve kız çocuklarına karşı şiddetin önlenmesi adına eğitimler verilirken, Avrupa ve Türkiye'den de iyi uygulama örnekleri incelendi.

İrlanda Büyükelçisi ve Almanya Eyalet SPD Milletvekili Güngör Yılmaz'ın konuşmacı olarak katıldığı çalıştayın sonunda ortaya çıkan sonuç bildirgesi ve uygulama örnekleri, akademik destek alınarak kitap haline getirildi. Kitap lansmanı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) ev sahipliğinde; 15 Ağustos Pazartesi günü yapılacak. Haliç Kongre Merkezi'nde saat 11.00'de başlayacak lansmana, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve TKDF Başkanı Canan Güllü konuşmacı olarak katılacak.