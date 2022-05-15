İzmit Belediyesi'nden Bilim Kongresine Destek - Haberler

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İzmit Belediyesi'nden Bilim Kongresine Destek

ANKA - Oktay Yıldırım - Yerel
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İzmit Belediyesi'nden Bilim Kongresine Destek

IMASCON 2022 Bahar 8. Uluslararası Marmara Fen Bilimleri Kongresi ve Uluslararası Marmara Sosyal Bilimler Kongresi, İzmit Belediyesi ve Kocaeli Üniversite’sinin katkılarıyla yapıldı.

IMASCON 2022 Bahar 8. Uluslararası Marmara Fen Bilimleri Kongresi ve Uluslararası Marmara Sosyal Bilimler Kongresi, İzmit Belediyesi ve Kocaeli Üniversite'sinin katkılarıyla yapıldı.

IMASCON 2022 Bahar 8. Uluslararası Marmara Fen Bilimleri Kongresi ve Uluslararası Marmara Sosyal Bilimler Kongresi, İzmit Belediyesi ve Kocaeli Üniversite'sinin katkılarıyla 13-14 Mayıs'ta Ramada Plaza'da yapıldı. Kongrenin temel konusu 'Covid-19 sonrası hayat' olarak belirlendi. Yüz yüze ve aynı zamanda çevrimiçi olarak yapılan kongreye, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Emirşah Torun ve çok sayıda akademisyen katıldı. Kongrede, İstiklal Marşı'nın ardından İzmit Belediyesi'nin tanıtım filmi gösterildi. Kongre, bugün bildiri oturumlarının yapılmasıyla son bulacak.

ANKA / Oktay Yıldırım - Yerel

Yerel, Haberler

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