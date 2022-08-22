İzmit Belediyesi Koordinatörü Sağlam, Mecidiyeköy'de Aşure Dağıtımına Katıldı Yerel Haberler İzmit Belediyesi STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Birol Sağlam, Muharrem ayı vesilesiyle Mecidiyeköy Mahallesi’ndeki düzenlenen aşure dağıtımına katıldı. İzmit Belediyesi STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Birol Sağlam, Muharrem ayı vesilesiyle Mecidiyeköy Mahallesi'ndeki düzenlenen aşure dağıtımına katıldı. Muharrem ayı dolayısıyla Mecidiyeköy Mahallesi'nde bolluk, bereket ve paylaşmanın simgesi olan aşureler vatandaşlara dağıtıldı. Aşure dağıtımında Mecidiköy Mahalle Muhtarı Fahrettin Korkutan'ı yalnız bırakmayan İzmit Belediyesi STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Birol Sağlam, köy halkıyla sohbet etti. Birol Sağlam, Mecidiyeköy sakinlerine İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in selamlarını iletirken, vatandaşlar da Sağlam'a teşekkürlerini sundu. Kaynak: ANKA / Yerel Mecidiyeköy Kocaeli Yerel Haberler

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