İzmit Belediyesi Çaya Yapılan Zamma Direniyor - Haberler

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İzmit Belediyesi Çaya Yapılan Zamma Direniyor

ANKA - Duygu Nil Özer - Yerel
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İzmit Belediyesi Çaya Yapılan Zamma Direniyor

İzmit Belediyesi, çay fiyatlarına gelen zamma rağmen tüm sosyal tesislerinde çayı 2 liradan satmaya devam edecek.

İzmit Belediyesi, çay fiyatlarına gelen zamma rağmen tüm sosyal tesislerinde çayı 2 liradan satmaya devam edecek.

Yüksek zam oranlarına karşın sosyal tesislerinde çay fiyatlarını artırmayan İzmit Belediyesi, çayı 2 liradan satmaya devam edecek.

İzmit Belediyesi'nin, Gülümse Kafe, Yeni Cuma ve Cumhuriyet Parkı çay bahçeleri ile diğer tüm sosyal tesislerinde çay 2 lira olmaya devam edecek. Sosyal belediyecilik gereği halka ucuz hizmet sunmayı amaçlayan İzmit Belediyesi, son ana kadar çaya zam yapılmayacağını duyurdu.

ANKA / Duygu Nil Özer - Yerel

İzmit Belediyesi, Yerel, Haberler

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