Üye Girişi
Haberler

İzmit Belediyesi, Bayraktar köyünde yol yenileme çalışması gerçekleştirdi

Güncelleme:
Abone Ol

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bayraktar köyünde kullanılmaz hale gelen yolu vatandaşların talebi üzerine asfalt konforuna kavuşturdu.

Kentin dört bir yanında üstyapı çalışmaları yürüten İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bayraktar köyünde kullanılmaz hale gelen yolu vatandaşların talebi üzerine asfalt konforuna kavuşturdu.

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ulaşımı daha konforlu hale getirmek adına birçok noktada yol yenileme çalışması gerçekleştiriyor. Kent merkezinin yanı sıra köy yollarında da özveriyle çalışan ekipler son olarak Bayraktar köyü Atatürk Caddesi'ni asfalt yol konforuna kavuşturdu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fen İşleri Müdürlüğü İzmit Belediyesi Yerel Haberler Belediye Yerel Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title