İzmit Belediyesi Atölyeleri, Belsa Plaza Kütüphanesi İçin Çalışıyor - Haberler

İzmit Belediyesi, yakın zamanda Belsa Plaza'da faaliyete girecek kütüphane kafede kullanılacak mobilyaların bir bölümünü kendi atölyelerinde üretiyor.

İzmit Belediyesi tarafından Belsa Plaza'da hayata geçirilecek olan yeni sosyal alan kütüphane kafede çalışmalar hızla ilerlerken, içerisinde kullanılacak mobilyalar da yerleştirilmeye başlandı. Üreten belediye vizyonu ile çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi, hizmete açılacak kütüphanedeki kitaplık, masa, raf ve bankoların önemli kısmını diğer projelerde olduğu gibi Fen İşleri Müdürlüğü'nün kendi atölyelerinde hazırladı.

TASARRUF EDİLİYOR

Sarf malzemeleri alarak kendi atölyelerinde işleyen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kendi öz kaynaklarını kullanarak hem tasarruf sağlıyor hem de özgün çalışmalara imza atıyor. Çocuklar, gençler ve yetişkinlerin uğrak noktası olması beklenen Belsa Plaza Kütüphane Kafe, Fen İşleri Müdürlüğü'nün hazırladığı mobilyalarla vatandaşların hizmetine sunulacak.