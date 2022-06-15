İzmit Belediye Başkanı Hürriyet: 'Tiyatroda, Müzikte, Resimde Her Alanda Kaynaklarımızı Sanata Yatırarak Öncü Olmaya Çalışıyoruz'

İzmit Belediye Tiyatrosu henüz kısa bir süre önce kurulmasına rağmen 'Vasati Dört Kişi' oyunuyla 9. Uluslararası Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödüllerinde 'En iyi yeni oyun' ödülünü kazandı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ayrıca Tiyatro ve Sanata Katkı Özel Ödülü'ne de layık görüldü.

9.Uluslararası Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri Töreni İstanbul'da Cadde Bostan Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Kısa bir süre önce kurulmasına rağmen başarılı çalışmalara imza atan İzmit Belediye Tiyatrosu tarafından sahnelenen 'Vasati Dört Kişi' oyunu 'En iyi yeni oyun' ödülünü kazandı. Hürriyet törende ayrıca Tiyatro ve Sanata Katkı Özel Ödülü'ne de layık görüldü.

"SANATA GİDEN DAMARLARI AÇMAK ÜZERE GELDİĞİMİZDEN BU YANA SANATIN HER ALANINDA; TİYATRODA, MÜZİKTE, RESİMDE HER ALANDA KAYNAKLARIMIZI SANATA YATIRARAK ÖNCÜ OLMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Programa katılan ve Tiyatro ve Sanata Katkı Özel Ödülü takdim edilen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Biz bir ilçe belediyesiyiz. Kocaeli ölçeğinde sanata giden damarları açmak üzere geldiğimizden bu yana sanatın her alanında; tiyatroda, müzikte, resimde her alanda kaynaklarımızı sanata yatırarak öncü olmaya çalışıyoruz. Kendi çapımızda bir oda tiyatrosu kurduk.

"ALANINDA UZMAN HOCALARIMIZIN YOL GÖSTERİCİLİĞİYLE ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDİYORUZ"

Kocaeli Şehir Tiyatroları'nın kuruluşunda da yer almış olan çok değerli Burhan Akçin hocamla ve istihdam ettiğimiz tiyatro dostu arkadaşlarımızla beraber çok güzel oyunlar çıkartmaya çalışıyoruz. Alanında uzman hocalarımızın yol göstericiliğiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bütün İzmitliler adına, emek veren tüm dostlarımıza, hocalarımıza, arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

"YAŞASIN TİYATRO"

'En iyi yeni oyun' ödülünü İzmit Belediye Tiyatrosu oyuncuları Tunç Toker, Onur Serimer, Numan Ertuğrul Uzunsoy ve Durmuş Çetin aldı. Oyuncular adına söz alan Durmuş Çetin konuşmasında, "Oyunumuzun yazarı Doç. Dr. Mine Artu'ya, yönetmenimiz Burhan Akçin'e, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ceren Cömert Öker'e ve tabii ki yaptığı projelerle her zaman yanımızda olan İzmit'in aydınlık yüzünü tamamen kültür ve sanat şehrine dönüştüren değerli başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet'e teşekkür ediyorum. Yaşasın tiyatro" dedi.

ANKA / Yerel