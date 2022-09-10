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İzmir yerel haberleri: MSB'den İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yılına özel klip

Yerel Haberler

İzmir yerel haberleri: MSB'den İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yılına özel klip

İzmir haberleri: Milli Savunma Bakanlığı, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıldönümüne özel bakanlık arşivinde yer alan görüntüler ile hazırlanmış bir video klip yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığı, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıldönümüne özel bakanlık arşivinde yer alan görüntüler ile hazırlanmış bir video klip yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından 9 Eylül 1922'de düşmana son darbenin vurulduğu Büyük Taarruz'un zaferle sonlandırıldığı yer olan İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıldönümü dolayısıyla özel bir video klip hazırlandı. Bakanlık arşivlerinde yer alan görüntülerin kullanıldığı video klip, sosyal medya üzerinden, "Kahraman Mehmetçik, İzmir'e şanlı bayrağımızı çekmek için Büyük Taarruz'un yorgunluğunu yok saymış ve savaş tarihinde eşine az rastlanır şekilde oldukça uzun bir mesafeyi çok kısa sürede kat etmiştir. Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet ve saygıyla anıyoruz" notuyla paylaşıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milli Savunma Bakanlığı 9 Eylül İzmir Yerel Haberler

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