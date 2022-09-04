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İzmir yerel haberleri | Bayraklı'da toplu sünnet şöleni

Yerel Haberler

İzmir yerel haberleri | Bayraklı'da toplu sünnet şöleni

İzmir haberi... Bayraklı Belediyesinin geleneksel hale getirdiği toplu sünnet şöleni, bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.

Bayraklı Belediyesinin geleneksel hale getirdiği toplu sünnet şöleni, bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. 100'e yakın çocuğun sünnet olduğu etkinlikte aileleri de bu mutluluğa tanıklık etti.

Bayraklı Belediyesinin geleneksel hale getirdiği toplu sünnet şöleni, Şehit Ümit Boz Spor Tesisinde gerçekleşti. 85 çocuk ve aileleri, kendileri için hazırlanan etkinliklerde doyasıya eğlendi. Palyaço gösterileri, yüz boyama etkinlikleri ve canlı müzik ile renklenen gecede, çocuklara hediyeler de dağıtıldı. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, masaları tek tek dolaşarak aileleri tebrik etti, çocuklarla bir araya geldi. Şölene Başkan Sandal'ın yanı sıra CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, meclis üyeleri, muhtarlar, CHP Bayraklı ilçe örgütü temsilci ve üyeleri, davetliler ile vatandaşlar katıldı.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Yaşamın her alanında çocuklarımızın ve ailelerimizin yanında oluyoruz. Toplu Sünnet Şöleni de bunlardan biri. Çocuklar ve anne babalar için son derece anlamlı bugüne tanıklık etmek, mutluluğa ortak olmak çok kıymetli. Bahtları, şansları açık olsun. Damatlıklarında da birlikte olalım" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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