İzmir yerel haberleri | Bayraklı'da "Hırsız" Oyunu Sahnelendi

İzmir haberlerine göre Bayraklı Belediyesi’nin kültür- sanat etkinlikleri kapsamında sahnelenen ‘Hırsız’ oyunu, Bayraklılı sanatseverlerden büyük ilgi gördü. Başkan Sandal “Sanat, toplumun en önemli birleştirici gücüdür. Sanatın ve sanatçının önündeki tüm engelleri kaldırmak için mücadele edeceğiz” dedi.

Bayraklı Belediyesi'nin kültür- sanat etkinlikleri kapsamında sahnelenen 'Hırsız' oyunu, Bayraklılı sanatseverlerden büyük ilgi gördü. Başkan Sandal "Sanat, toplumun en önemli birleştirici gücüdür. Sanatın ve sanatçının önündeki tüm engelleri kaldırmak için mücadele edeceğiz" dedi.

Bayraklı Belediyesi, İtalyan yazar Dario Fo'nun kaleme aldığı, Suat İnal ve Ali Yaylı'nın sahneye uyarlayıp yönettiği 'Hırsız' isimli tiyatro oyununu sanatseverlerle buluşturdu. Bir siyasetçinin evine giren hırsızın ve sonrasında yaşanan komik olayların hikayesinin anlatıldığı oyun büyük ilgi gördü.

AYAKTA ALKIŞLANDILAR

Tepekule Kongre Merkezi'ndeki gösterime Başkan Serdar Sandal, eşi Aylin Sandal ve oğulları Yağız Sandal ile birlikte, binin üzerinde tiyatrosever katıldı. Oyunda sahne alan sanatçılar gecenin sonunda alkış yağmuruna tutuldu. Tek perdelik oyunda ünlü oyuncular Umut Oğuz, Somer Karvan, Suat İnal, Tuna Arman, Ceren Bayır ve Ebru Karanfilci seyirci karşısına çıktı.

"SANAT TOPLUMU BİRLEŞTİRİR"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal "Sanat, toplumun en önemli birleştirici gücüdür. İçinden geçtiğimiz zorlu süreçlerde, böylesi güzel ve keyifli bir etkinlikte bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sanatın ve sanatçının önüne çıkarılan engellerin tek tek kaldırılması için mücadele ediyor, daha çok sanatsal aktiviteyi Bayraklılılarla buluşturmak için çaba sarf ediyoruz. Sahne alan oyuncuları ve tüm ekibi kutluyorum" dedi.