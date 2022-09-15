İzmir yerel haberi | Karaburun ve Mordoğan, 100'üncü Yıl Coşkusuna Hazır

İzmir gelişmesine göre İzmir’de işgal güçlerinin denize döküldüğü en son nokta olan Mordoğan ve Karaburun, kurtuluşun 100’üncü yılını coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor.

İzmir'de işgal güçlerinin denize döküldüğü en son nokta olan Mordoğan ve Karaburun, kurtuluşun 100'üncü yılını coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor.

16 Eylül'de Mordoğan'da, 17 Eylül'de Karaburun'da düzenlenecek 100'üncü Kurtuluş Günü etkinlikleri kapsamında konserler ve fener alayı kortejleri gerçekleştirilecek.

MORDOĞAN'DA ÖYKÜ GÜRMAN SAHNE ALACAK

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Kurtuluş Günü etkinliklerinin, 16 Eylül Cuma günü saat 19.00'da Mordoğan'da bando eşliğinde kortej ve fener alayı ile başlayacağını, aynı gece saat 20.00'de İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası Konseri ve Türk pop müziğinin sevilen sesi Öykü Gürman konserleri ile devam edeceğini söyledi.

KARABURUN'DA BÜLENT ORTAÇGİL, MÜZİKSEVERLER İLE BULUŞACAK

Karaburun'un 100'üncü Kurtuluş Günü kutlamaları ise 17 Eylül Cumartesi günü saat 14.00'de ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ve saygı duruşu ile başlayacak. Zeybek ve bando gösterisi ile devam edecek kutlamalar kapsamında saat 16.00'da Karaburun Demokrasi Parkı'nın açılışı gerçekleştirilecek.

Kurtuluş Günü etkinlikleri kapsamında Karaburunlular Balon Korteji ve Bandosu eşliğinde geleneksel fener alayına katılacaklar. Aynı akşam saat 20.00'de İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası'nın vereceği konser sonrasında gecenin finalini sanat hayatının 50'nci yılını kutlayan usta yorumcu Bülent Ortaçgil yapacak.

"100'ÜNCÜ YILI KUTLAYAN BAŞKAN OLMAM BÜYÜK ONUR"

Kurtuluş günlerini her yıl vatandaşların büyük coşkusu ve yoğun katılımı ile kutladıklarını vurgulayan İlkay Girgin Erdoğan, bu yılki etkinliklerin apayrı bir heyecana sahne olacağını söyledi.

Doğup büyüdüğü ve tüm hayatını geçirdiği Karaburun'un 100'üncü Kurtuluş Günü'nü Belediye Başkanı olarak kutlamanın, hayatındaki en büyük onurlardan biri olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün devrim ve ilkelerini yaşamaya ve yaşatmaya ant içtik. Cumhuriyetimizi ve onun tacı olan demokrasimizi ne pahasına olursa olsun koruyacak ve yaşatacağız. 1 asırdır olduğu gibi, demokrasinin ve cumhuriyetin bayraktarı olmaya devam edeceğiz. Bu kutlu güne doğup büyüdüğüm memleketimde Belediye Başkanı olarak ev sahipliği yapmak, hayatımda yaşayacağım en büyük onurlardan biridir."