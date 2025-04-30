İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'ndan Emniyet'e Ziyaret

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, trafikten sorumlu İzmir İl Emniyet Müdür Yardımcısı Şamil Özsagulu'ya teşekkür ziyaretinde bulundu.

Ziyarete, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili Nejdet Heppekcan ve Birlik Genel Koordinatörü Alpay Kılıçkaya da eşlik etti. Görüşmede taksici esnafının karşılaştığı güncel sorunlar, trafik kontrollerinde yaşanan uygulama farkları, bas-konuş cihazlarının telefon olarak değerlendirilmesiyle kesilen cezalar ve özellikle korsan taşımacılıkla ilgili şikayetler detaylı olarak dile getirildi.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Sayın Şamil Özsagulu, her zaman ulaşabildiğimiz, sahadan gelen taleplere kulak veren ve çözüm için çaba gösteren bir yöneticimiz. Bugün de taksici esnafımızın sesi olarak kendisine sahadaki sorunlarımızı ilettik. Sağ olsun, tüm taleplerimizi dikkatle dinledi ve not aldı. Özellikle korsan taşımacılıkla mücadelede gösterdiği hassasiyet bizler için son derece kıymetli. Kendisinin şahsında, tüm emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Korsan taşımacılıkla mücadele sürüyor

Korsan taşımacılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirten Özkan, bu sebeple İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban ile İl Emniyet Müdürü Celal Sel'e özel olarak teşekkür etti. Özkan, "Korsan taşımacılık, sadece taksici esnafını değil, halkımızın can ve mal güvenliğini de doğrudan tehdit ediyor. Bu konuda Sayın Valimiz ve Sayın Emniyet Müdürümüzün ortaya koyduğu kararlı duruş sayesinde İzmir'de ciddi mesafe kat edildi. Gerek denetimler gerekse bilgilendirme çalışmalarıyla korsana göz açtırılmıyor. Kendilerine minnettarız." ifadelerini kullandı.

"Kamu kurumlarımızla omuz omuza mücadele ediyoruz"

Ziyarete katılan Birlik Başkan Vekili Nejdet Heppekcan ve Genel Koordinatör Alpay Kılıçkaya'ya da teşekkür eden Özkan, birlik ve dayanışmanın önemine değinerek, şöyle devam etti: "Esnafımızın yaşadığı sorunlar sadece bireysel değil; kent trafiğini, güvenliğini ve sosyal hayatı doğrudan etkiliyor. Bu nedenle çözümün yolu iş birliğinden geçiyor. İzmir Esnaf Birliği ile birlikte hareket ederek kamu kurumlarımızla güçlü bir iletişim kurmaya devam ediyoruz. Bugünkü ziyaret de bu birlikteliğin bir örneğidir."

Esnafı hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını, her zaman yanlarında olacaklarını vurgulayan Başkan Özkan, "Onların hakkını, hukukunu savunmak, daha iyi koşullarda çalışmalarını sağlamak için her platformda mücadele edeceğiz. Emniyet teşkilatımızla kurduğumuz bu yapıcı diyalog sayesinde İzmir'de örnek bir iş birliği ortamı oluşuyor. Bundan sonra da bu birlikteliği güçlendirerek sürdüreceğiz." diye konuştu. - İZMİR