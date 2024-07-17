İzmir Selçuk'ta Orman Yangını Çıktı

(İZMİR)- İzmir'in Selçuk ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

İzmir'in Selçuk ilçesi Belevi Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle bugün saat 13: 55'de orman yangını çıktı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 4 su ikmal, 1 dozer ve 4 yer ekibinin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.