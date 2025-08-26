İzmir Seferihisar'da Orman Yangını

İzmir Seferihisar'da Orman Yangını
İzmir'in Seferihisar ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangın, Seferihisar barajı mevkiinde saat 12.25'te meydana geldi ve ekipler hızlı bir şekilde müdahale etti.

(İZMİR) - İzmir'in Seferihisar ilçesi Seferihisar barajı mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

İzmir'in Seferihisar ilçesi Seferihisar barajı mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

Saat 12.25'te çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce 12.35'te ilk müdahale yapıldı.

Yangını kontrol altına almak için müdürlüğe ait 7 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz ve 2 dozer ile havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Kaynak: ANKA / Yerel
500
