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İzmir Menderes'te çıkan yangın kontrol altına alındı

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İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahalelerin ardından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

(İZMİR) – İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerin ardından kontrol altına alındı.

İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Oğlananası Mahallesi'nde saat 15.57'de çıkan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü saat 16.03'te ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter 7 arazöz, 3 su ikmal, 1 dozer ile havadan ve karadan yapılan müdahalelerin ardından yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışması devam ederken, yangının çıkış nedeni henüz tespit edilemedi.

Kaynak: ANKA / Yerel

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