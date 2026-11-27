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(İZMİR) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde yunus timleri tarafından bir şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramalarda 22 kilo 255 gram pregabalin ile 25 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı yunus timleri, Karabağlar ilçesi Yaşar Kemal Mahallesi'nde M.Ö.S. isimli şüphelinin üzerinde ve aracında arama yaptı. Aramalarda 22 kilo 255 gram pregabalin maddesi ile 25 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Şüpheli M.Ö.S. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: ANKA